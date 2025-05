Klaus Davi ringrazia il team dell’Ospedale di Polistena e i sanitari del 118

In un post pubblicato in queste ore Klaus Davi, che ieri è stato dimesso dal reparto di cardiologia dell’Ospedale di Polistena guidato dal Primario Carmelo Rao, ringrazia uno per uno i medici e tutto il personale sanitario del nosocomio calabrese. Nel testo del post condiviso sui social del giornalista si legge: “Un particolare ringraziamento alla popolazione di San Ferdinando e a quei ragazzi che mi hanno ‘svegliato’ con l’acqua fredda, alla Dott.ssa Loredana Morabito, alle infermiere Rita Condrò e Maria Antonietta Auddino, agli autisti Mino Gallo e Antonio Napoli intervenuti tempestivamente, alla Dott.ssa Maria Rosaria Camelliti di cardiologia, al Primario Carmelo Rao e a tutto il personale medico, paramedico e ausiliario dell’ospedale di Polistena in particolare Tonino Raso e Michele Papaluga”.

Ricoverato d’urgenza domenica scorsa dopo un malore che lo ha colpito mentre stava realizzando un servizio sull’inchiesta delle curve ultras e sui rapporti tra i clan rosarnesi e le tifoserie di Milan e Inter, Klaus Davi si è sottoposto a tutti gli esami per sospetta ischemia e ora osserverà qualche giorno di riposo. Un particolare ringraziamento è stato rivolto dal massmediologo all’Unione delle Comunità ebraiche, in particolare alla Comunità ebraica di Milano e al dottor Roque Pugliese, delegato della Comunità a Palmi che lo ha incontrato in ospedale e che “in queste ore complicate mi sono state tutte molto vicine come una grande e straordinaria famiglia”, ha dichiarato Klaus Davi.