Kiwanis Clup Palmi-Piana di Gioia Tauro. Concorso letterario: primo premio al taurianovese Giuseppe Sposato

Un pomeriggio all’insegna della cultura e dell’impegno sociale ha animato la libreria Mondadori Point di Palmi, dove si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso letterario organizzato dal Kiwanis Club “Palmi – Piana di Gioia Tauro”. L’evento ha visto la partecipazione di sei studenti provenienti dalla Piana, che hanno concorso per l’assegnazione di una prestigiosa borsa di studio.

Tra i finalisti, si sono distinti due alunni del secondo circolo didattico di Taurianova, guidati dalla maestra Aida. Il primo premio è stato assegnato a Giuseppe Sposato, il cui tema contro la violenza sulle donne ha colpito la giuria per la profondità e la sensibilità dimostrate.

La manifestazione ha ribadito l’importanza della cultura e della formazione dei giovani, valori fondamentali per il Kiwanis Club, che da anni sostiene iniziative volte a promuovere l’educazione e la crescita personale dei ragazzi del territorio. La consegna delle borse di studio ha rappresentato un momento di grande emozione e soddisfazione per i partecipanti, le loro famiglie e gli insegnanti, testimoniando l’impegno della comunità nel valorizzare il talento e la dedizione delle nuove generazioni.