Jonadi (VV), Succurro (Anci Calabria): “Piena solidarietà al sindaco Fabio Signoretta. Si garantisca la sua sicurezza”

“Esprimo tutta la mia solidarietà al sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta, destinatario di un vile atto intimidatorio, l’ennesimo che colpisce un amministratore calabrese”. Lo dichiara la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, dopo le minacce ricevute dal primo cittadino di Jonadi, nel Vibonese, che ha trovato una lettera contenente la targa della sua auto e vari insulti davanti al municipio. “Si tratta – prosegue Succurro – di un gesto inaccettabile e inquietante, che offende l’intera comunità di Jonadi e il senso stesso delle istituzioni. Chi tenta di condizionare l’azione amministrativa con la paura deve sapere che troverà sempre un muro compatto di legalità e di democrazia”. La presidente dell’Anci Calabria chiede che “le forze dell’ordine e le autorità competenti garantiscano la piena sicurezza personale e familiare del sindaco Signoretta, affinché – conclude – possa continuare il suo mandato con la necessaria serenità”.