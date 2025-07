Joao Pedro punisce il Fluminense, Chelsea in finale al Mondiale per Club

EAST RUTHERFORD (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La doppietta di uno scatenato Joao Pedro affossa il Fluminense e regala al Chelsea di Maresca la finalissima del Mondiale per Club.

Il brasiliano, ex di turno, stupisce così i suoi nuovi tifosi regalando un doppio dispiacere alla sua vecchia squadra. Alla prima occasione, dopo 18 minuti, i blues passano in vantaggio. Pedro Neto se ne va sulla sinistra e mette in mezzo, la difesa libera sui piedi di Joao Pedro, il quale indovina un pregevole destro a giro che si spegne nell’angolino lontano. L’attaccante verdeoro, al suo esordio da titolare con i londinesi, non esulta.

Otto minuti dopo, sul versante opposto, Cucurella salva sulla linea un gol fatto quando Hercules riesce a superare con un tocco di destro Sanchez al termine di una triangolazione con Cano. I ragazzi di Portaluppi insistono e al 35′ si procurano un calcio di rigore per un fallo di mano in area commesso da Chalobah, che viene però negato dall’arbitro dopo la revisione al Var. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Il primo squillo della ripresa arriva all’8′, quando Cucurella ci prova con un mancino dalla distanza che esce a lato. Tre minuti più tardi, gli uomini di Maresca raddoppiano. Joao Pedro riceve palla sulla sinistra dopo una rapida ripartenza, si accentra saltando Ignacio e scaglia un destro imprendibile che tocca la traversa, prima di insaccarsi alle spalle di Fabio per il 2-0 e la doppietta personale.

Al 20′, Palmer serve Nkunku sulla sinistra, con il francese che si porta la sfera sul destro e va al tiro ma la difesa spazza. Due minuti dopo è Gusto a sfiorare il tris con un destro a giro dal limite che esce a lato di un soffio. Al 35′, il neo entrato Jackson è troppo egoista e va a concludere fuori da posizione defilata anzichè servire Palmer tutto solo a centro area.

Gli inglesi controllano il match senza affanni e il risultato non cambierà più. Da segnalare solamente un infortunio alla caviglia patito da Caicedo in pieno recupero, tutto da verificare in vista della finale. Il Chelsea andrà quindi a giocarsi il titolo domenica sera, contro la vincente della sfida di domani tra il Paris Saint-Germain ed il Real Madrid.

– Foto IPA Agency –

