Jannik Sinner e Allianz avviano una partnership globale pluriennale

MILANO (ITALPRESS) – La stella del tennis Jannik Sinner e il Gruppo Allianz hanno annunciato una partnership globale pluriennale. Un accordo “in base al quale il gruppo, leader globale nel settore assicurativo e nell’asset management, diventa un partner ufficiale del campione che ha conquistato per quattro volte il Grande Slam – sottolinea una nota -. Con circa 300 milioni di fan in tutto il mondo e un miliardo di tifosi Atp a livello globale, il tennis è il secondo sport più popolare dopo il calcio nei mercati chiave di Allianz. Un pilastro della collaborazione è l’empowerment di bambini e giovani attraverso l’istruzione e lo sport, offrendo loro maggiori opportunità di crescita, salute e successo futuro. Questa partnership amplia anche l’impegno di Allianz nello sport, promuovendo la consapevolezza e le connessioni emotive con le persone e i clienti nei mercati chiave di Allianz. Al centro della partnership tra il brand assicurativo di maggior valore al mondo e Sinner, il tennista attualmente numero 2 Atp – prosegue la nota -, ci sono i valori condivisi e un credo comune nella resilienza e nell’eccellenza la capacità di raggiungere costantemente i massimi livelli di performance attraverso una preparazione disciplinata, la forza mentale e una squadra forte. Questi principi sono centrali nella mentalità sportiva di Sinner e si allineano con l’impegno di Allianz nel supportare persone e organizzazioni nei momenti decisivi, garantendo il loro futuro e rafforzando la fiducia nel domani”.

“Sono lieto di annunciare questa partnership con Allianz. Nel corso degli anni ho imparato che il successo nello sport, come nella vita, si forgia attraverso la resilienza, la preparazione e la volontà di spingersi oltre la propria zona di comfort – il commento di Jannik Sinner -. Un team forte è il motore di ogni risultato: mi motiva e mi sostiene, lavorando duramente giorno dopo giorno, per migliorare sia dentro che fuori dal campo. So che Allianz condivide questa visione e non vedo l’ora di costruire una collaborazione con loro, soprattutto attraverso la partnership con la mia Fondazione”. “In Allianz, la fiducia è al centro della nostra missione, per supportare individui e organizzazioni verso un futuro migliore – è il commento di Oliver Bàte, Chief Executive Officer di Allianz SE -. Siamo entusiasti di collaborare con Jannik, i cui valori di autenticità, resilienza ed eccellenza rispecchiano i nostri. Questa collaborazione rafforza le nostre consolidate partnership sportive e sottolinea il nostro impegno nel coltivare il potenziale della prossima generazione, incoraggiando bambini e giovani ad affrontare un mondo in continua evoluzione con fiducia e ottimismo. Insieme, costruiamo un futuro basato sulla fiducia e sul successo condiviso”.

“Allianz Italia è orgogliosa di sostenere uno straordinario campione italiano come Jannik Sinner, apprezzato in tutto il mondo non solo come atleta, ma come esempio di sportività, semplicità, stile e determinazione nel raggiungere i propri obiettivi – sottolinea Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. -. La costante ricerca dell’eccellenza cui ambisce Jannik è la stessa che anima tutte le persone di Allianz nel loro lavoro quotidiano. Iniziamo oggi questo percorso al suo fianco, per crescere insieme a lui”. Il payoff “Per te, solo il miglior servizio” (“We are here to serve”) racchiude lo spirito e i valori comuni di Allianz e Jannik Sinner. Questo messaggio sarà ampiamente diffuso nelle campagne che vedranno Sinner come Global Brand Ambassador di Allianz, raggiungendo clienti, dipendenti, partner distributivi e tifosi in tutto il mondo. La collaborazione si estende anche al supporto di Allianz alla Jannik Sinner Foundation, che promuove programmi che sfruttano l’istruzione e lo sport per consentire ai bambini di esplorare il mondo e il loro posto in esso.

Allianz amplia il portfolio di partner globali di Sinner, che include brand come Rolex, Nike, Gucci, Lavazza ed Explora Journeys. Sinner entra nel 2026 forte di una straordinaria stagione 2025, in cui ha vinto sei titoli, tra cui l’Australian Open, Wimbledon e le Atp Finals, raggiungendo anche le finali in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

“Allianz è partner del Movimento Olimpico e Paralimpico dal 2021 e continuerà a esserlo fino al 2032, svolgendo un ruolo chiave come Global Insurance Partner per i prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Da oltre 25 anni, Allianz collabora con il

Bayern Monaco e centinaia di club e associazioni sportive locali nei paesi in cui opera. Nell’ambito del suo posizionamento e programma ‘Power of Unity’, Allianz – conclude la nota – crede nel potere dello sport di unire milioni di atleti e tifosi in competizioni pacifiche e di trascendere le barriere sociali e culturali, un aspetto ancora più importante in un mondo sempre più diviso e polarizzato”.

