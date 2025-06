Italia Viva Calabria, doppio appuntamento con il vice presidente Davide Faraone

Cosenza, 19 giugno 2025 – Una giornata di ascolto, confronto e proposta per rilanciare la presenza riformista sul territorio calabrese: sabato 21 giugno, Italia Viva Calabria organizza due incontri pubblici con l’On. Davide Faraone, già parlamentare e membro del Governo, alla presenza della Coordinatrice del partito, Filomena Greco.

Ore 10:30 – COSENZA

Sede Italia Viva Calabria – Viale Giacomo Mancini 327

“Costruire Italia Viva: idee, rete e identità per vincere le prossime sfide”

Un momento dedicato a iscritti, militanti e simpatizzanti per fare il punto sull’analisi del voto, le prospettive di crescita del partito in Calabria, la costruzione di liste forti e coese in vista delle prossime scadenze elettorali. Al centro, la volontà di rafforzare il radicamento nei territori e valorizzare il lavoro svolto in questi mesi.

Ore 17:30 – VENA DI JONADI (VV)

Sala conferenze “Nilde Iotti” – Località Aeroporto

“Sud. Servizi pubblici che funzionano: la vera rivoluzione è lo Stato che fa il suo dovere”

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per riflettere, con spirito riformista e proposte concrete, sul tema cruciale dell’equità tra territori. L’obiettivo è discutere insieme come garantire anche al Sud servizi pubblici efficienti e di qualità – dalla sanità alla scuola, dai trasporti alla pubblica amministrazione – e costruire un nuovo patto tra cittadini e Stato.