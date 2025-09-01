Ispezioni nei settori commercio e agricoltura anche nella Piana di Gioia Tauro, sanzioni per oltre 15 mila euro

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza esprime profonda vicinanza e rispetto nei confronti della signora Caterina Perri e delle sue figlie per la perdita del signor Serafino Congi, evento che ha segnato profondamente la comunità di San Giovanni in Fiore. All’indomani dei fatti è stata istituita una commissione interna che ha elaborato proprie relazioni. Gli atti […]