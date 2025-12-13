Irto e Madeo, “Massima vicinanza alla sindaca di Crosia Maria Teresa Aiello”

Un gesto meschino da condannare e stigmatizzare con fermezza che non solo ha lasciato basita tutta la comunità e il territorio, ma che si configura come un palese attacco alla democrazia e alla libertà. La nostra sindaca ha detto chiaramente che continuerà nel suo impegno istituzionale senza farsi condizionare, ma è comprensibile come queste azioni contro la persona possano erodere in primis la serenità di chi le subisce e in seconda battuta costituiscano una profonda ferita alle istituzioni.

Ribadiamo la più ferma condanna verso l’accaduto e la piena solidarietà a Maria Teresa Aiello. Fatti del genere sono episodi isolati che pertanto vanno stigmatizzati ed enucleati, come del resto qualunque tipo di violenza che mina la persona e con essa la comunità tutta.

La consigliera regionale Pd Rosellina Madeo

Il Segretario regionale del Pd Calabria, il sen. Nicola Irto