Intervista al cardiologo cittanovese Antonio Cannatà, le sue ricerche riguardano principalmente lo scompenso cardiaco. VIDEO

Antonio Cannatà è cardiologo e Clinical Research Fellow al KIng’s College di Londra. Le sue ricerche riguardano principalmente lo scompenso cardiaco, la fase finale dei problemi cardiovascolari, spesso considerata, ingiustamente, terminale. Antonio ha un profilo accademico e clinico eccezionale, con 3000 citazioni ed un H-index di 29. Con lui abbiamo discusso le cause e l’evoluzione delle malattie cardiovascolari, come si possono cambiare le abitudini di vita per prevenirle, come si tratta oggi lo scompenso cardiaco e quanto siano migliorate le terapie in merito. Con Antonio abbiamo anche una piccola passione in comune: quella per Dungeons and Dragons.