Intervento dei Vigili del fuoco di Crotone per una Frana a Mesoraca, evacuate alcune abitazioni
Mar 16, 2026 - redazione
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone, distaccamento di Petilia Policastro, è intervenuta nel territorio di Mesoraca a seguito di una frana verificatasi in via San Marco.
Sul posto sono presenti anche il funzionario dei Vigili del Fuoco di Crotone, i Carabinieri, la Protezione Civile e il Sindaco del comune di Mesoraca.
In via precauzionale si sta procedendo con l’evacuazione delle abitazioni situate nelle immediate vicinanze della frana, mentre i tecnici stanno effettuando le verifiche necessarie per monitorare il versante interessato dallo smottamento.
Viabilità interrotta in quel tratto di strada.