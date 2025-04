Interruzione raccolta rifiuti a San Ferdinando, l’Amministrazione reagisce a muso duro

In merito all’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti registrata nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di San Ferdinando intende fare chiarezza sull’origine delle criticità, che hanno generando comprensibili disagi nella vita quotidiana dei residenti.

Si precisa che tale interruzione non è riconducibile a inefficienze o mancanze da parte dell’Amministrazione comunale, bensì a una interruzione di pubblico servizio determinata da condotte ritenute gravemente irresponsabili da parte di alcuni dipendenti della ditta affidataria del servizio. In particolare, si registra un numero anomalo e simultaneo di certificati medici, ritenuti pretestuosi e potenzialmente riconducibili a forme di sabotaggio organizzato.

Il Comune ha già avviato le opportune verifiche, e ha intrapreso tutte le azioni necessarie, anche in sede giudiziaria, per accertare le responsabilità individuali e collettive, nonché per valutare l’inadempienza contrattuale della società affidataria, che sarà chiamata a rispondere per le conseguenze derivanti da quanto accaduto.

L’Amministrazione comunale è fermamente determinata ad andare fino in fondo, a tutela dell’interesse pubblico, del decoro urbano e del diritto dei cittadini a un servizio essenziale ed efficiente.

Tra le condotte giuridicamente rilevanti, con profili di responsabilità penale, si rilevano anche le comunicazioni fornite alla cittadinanza da parte degli operatori ecologici che avrebbero lamentato il mancato pagamento degli stipendi da parte dell’Ente; tali affermazioni, gravissime, introducono ipotesi di diffamazione visto che non sussistono rapporti giuslavoristici tra il Comune di San Ferdinando e gli addetti al servizio di raccolta che sono dipendenti della società affidataria in regime privatistico e civilistico.

L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel recupero della vocazione turistica di San Ferdinando e nella promozione territoriale e per il successo di questo ambizioso progetto la qualità della vita diviene un elemento essenziale. Legalità, decoro, igiene e servizi pubblici efficienti sono prerequisiti ineludibili per realizzare quella visione denominata “San Ferdinando destinazione ospitale” e per questo motivo ogni tentativo di ostacolare tale percorso sarà contrastato con risoluta fermezza.