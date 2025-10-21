Intensificate le ricerche per trovare in vita Ferdinando Rossi di Sinopoli. I vigili del fuoco concentrano l’attività su Marina di Curinga

Ricerca persona scomparsa a Marina di Curinga (CZ) Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, dei distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna (volontario), sono impegnate dal pomeriggio di oggi nelle operazioni di ricerca di una persona scomparsa in località Marina di Curinga. La persona scomparsa è Rossi Ferdinando, classe 1951, residente […]