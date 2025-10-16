Iniziato oggi a Gioia Tauro il 3° Corso di Formazione per Ispettori Tecnici di Revisione Auto

Ha preso il via oggi, presso la sede dell’Agenzia Formativa FOEMA – GROUP di Gioia Tauro, il 3°corso di formazione e aggiornamento per Ispettori Tecnici di Revisione Auto.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiani Italiane) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’ACRQ (Associazione Centri di Revisione di Qualità), si articola in 30 ore di lezione (15 in FAD e 15 in aula) ed è finalizzata al mantenimento della qualifica professionale.

Il corso ha coinvolto 12 aziende del settore, offrendo un aggiornamento essenziale sulle normative vigenti e le più recenti tecniche di revisione. Le lezioni sono tenute da docenti specializzati: l’Ing. Ferdinando Rizzo, la Dott.ssa Deborah Antipasqua e il Dr. Raffaele Esposito, coordinatore dell’ente. Al termine del percorso, i partecipanti sosterranno l’esame finale per la conferma dei requisiti di Direttore Tecnico.

Rosario Antipasqua, coordinatore della CLAAI di categoria, ha espresso grande soddisfazione per l’impatto delle iniziative formative:

“Grazie ai corsi svolti, abbiamo coinvolto attivamente oltre 60 aziende, riscontrando un notevole interesse. La formazione continua e l’aggiornamento professionale sono cruciali per garantire elevati standard di sicurezza e qualità nel settore delle revisioni auto. Sulla base di questo successo, abbiamo già in programma un nuovo corso per il prossimo mese di novembre e stiamo definendo ulteriori iniziative formative su temi specifici, come la Meccatronica, previste per il 2026.”

L’aggiornamento periodico degli ispettori tecnici, che deve avvenire ogni tre anni, è fondamentale per la sicurezza stradale e il corretto funzionamento dei veicoli, un obiettivo che la collaborazione tra FOEMA, CLAAI e ACRQ continua a perseguire con successo.

ROSARIO ANTIPASQUA

Segretario CLAAI – ASS. PMI UNITE

Città Metropolitana di Reggio Calabria