Infrastrutture, Furgiuele (Lega): “con firma accordo programma, nuovo passo avanti per Ponte Stretto”

“Con la firma dell’accordo di programma per il Ponte sullo Stretto si compie un nuovo, ulteriore passo avanti verso la concretizzazione di un’opera fondamentale per il Mezzogiorno italiano e per l’intero Paese. Si definiscono così impegni, sia tecnici che finanziari, di tutti i soggetti coinvolti nella concretizzazione di questo progetto ambizioso e nella realizzazione delle opere ad esso connesse. Ancora una volta, concretezza e lungimiranza da parte di Matteo Salvini e di tutta la Lega, una nuova pagina per le infrastrutture del nostro Paese dopo anni di nulla di fatto. Avanti così”.