Incontro tra il sindaco di Gioia Tauro e il direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane

Nella giornata di ieri il sindaco di Gioia Tauro, avvocato Simona Scarcella, ha incontrato presso la residenza municipale il direttore regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dottor Antonino Noto.

Questo incontro istituzionale ha una valenza rilevante a fronte della diatriba, estesa a livello nazionale, e afferente il nuovo dimensionamento dei vari uffici ADM dislocati nei punti strategici del territorio.

Com’è noto, diverse organizzazioni sindacali hanno eccepito l’inopportunità del ridimensionamento di uffici sulla base di un algoritmo che non tiene conto della centralità e dell’importanza di alcune diramazioni territoriali degli stessi. Sul punto, il sindaco Scarcella ha preso sin da subito posizione ponendo l’attenzione sulla necessità di garantire la più ampia forma di tutela del territorio contro ogni forma di ingerenza della criminalità organizzata ” Ringrazio il direttore regionale degli uffici ADM, dottor Antonino Di Noto, che ha avuto la sensibilità e una grande disponibilità nel rispondere all’appello del sindaco di Gioia Tauro , richiedendo questo incontro per noi molto importante. Il dialogo tra le istituzioni è fondamentale e irrinunciabile quando si tratta di tutelare gli interessi prioritari di un territorio. Nel corso di questo incontro abbiamo affrontato le varie problematiche che hanno portato l’agenzia a valutare il nuovo dimensionamento degli uffici. Al di là delle questioni squisitamente tecniche, e oserei dire algebriche, che hanno indotto la direzione generale a una nuova classificazione degli uffici, l’amministrazione comunale ha evidenziato la necessità irrinunciabile di avere rassicurazioni sull’evoluzione di questo dimensionamento e sulle conseguenze che lo stesso potrebbe determinare in termini di impatto negativo nel territorio. Devo affermare in tutta sincerità che il dottor Di Noto, a fronte della mia richiesta di garantire non soltanto il mantenimento dei livelli occupazionali di Gioia Tauro, ma un incremento del personale assegnato in servizio al terminal Gioiese, ha affermato che sono previste nuove assunzioni che andranno a rafforzare l’organico e che le stesse saranno operative già nel corso del 2025. ” Nel corso dell’incontro il sindaco di Gioia Tauro ha manifestato la necessità di mantenere un dialogo costante con l’agenzia al fine di consentire una nuova valutazione relativa all’organizzazione degli uffici, che tenga conto delle specificità del territorio e soprattutto del trend positivo delle movimentazioni all’interno del porto di Gioia Tauro. ” Abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che le valutazioni effettuate saranno comunque oggetto di monitoraggio continuo da parte degli uffici centrali dell’agenzia. Noi come ente locale vigileremo affinché i criteri utilizzati nella scelta del dimensionamento possano subire l’applicazione dei correttivi legati alla strategicità dei territori. In tal senso questo incontro sarà seguito da un interlocuzione continua al fine di valutare tutte le possibili soluzioni che rispondano all’esigenza di garantire massima centralità agli uffici ADM posti al servizio dell’hub Gioiese. Ciò nella consapevolezza che il ruolo svolto dagli uffici ADM È insostituibile in termini di tutela della legalità e di garanzia di una lotta costante ed efficace contro la criminalità nel nostro territorio”.