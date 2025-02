Incontro pubblico in Calabria sul rafforzamento delle zone rurali: il 26 febbraio presso le Terme di Galatro

Il prossimo 26 febbraio 2025, alle 17:30, si terrà un incontro pubblico presso le Terme di Galatro (in una zona tipicamente rurale della Calabria), dove avrà luogo la presentazione del file sul rafforzamento delle zone rurali, in qualità di Relatore. Questo incontro rappresenterà un’importante occasione per confrontarsi e discutere insieme con amministratori locali, cittadini e istituzioni regionali, affrontando temi cruciali per il futuro delle nostre comunità rurali.

L’incontro vedrà la partecipazione di importanti esponenti politici e istituzionali, tra cui:

Raffaele Fitto, Vice presidente della Commissione Europea

Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei

Francesco Ventola, Deputato Europeo

Filippo Pietropaolo, Vice Presidente della Regione Calabria

Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo, Assessori Regionali

Giacomo Giovinazzo, Commissario Straordinario per il Consorzio di Bonifica della Calabria

Inoltre, numerosi amministratori locali provenienti da tutta la Calabria parteciperanno all’incontro, portando il loro prezioso contributo alla discussione.

Sarà un’opportunità unica per approfondire e promuovere le azioni necessarie a rafforzare le aree rurali, un tema che coinvolge direttamente le realtà locali e che richiede il contributo di tutti per favorire uno sviluppo sostenibile, inclusivo e concreto.

Siamo certi che questo incontro contribuirà a rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, favorendo un confronto produttivo per migliorare il benessere e la crescita delle zone rurali calabresi.