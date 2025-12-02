Incontro presso la Prefettura di Vibo Valentia in seguito agli episodi di violenza fisica nei confronti degli arbitri di calcio 

Ieri, lunedì 1 dicembre, presso la Prefettura di Vibo Valentia, il Prefetto Anna Laura Colosimo ha presieduto un incontro istituzionale cui hanno partecipato il Comandante provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, Colonnello Antonio Parillo, il Questore della provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, il Presidente della Sezione A.I.A. di Locri, Anselmo Scaramuzzino e Stefano Archinà, Responsabile della Commissione Nazionale per il monitoraggio e la prevenzione degli episodi di violenza dell’Associazione Italiana Arbitri.

La riunione è stata convocata per esaminare con attenzione i recenti episodi di violenza ai danni dei direttori di gara registrati nel territorio, fenomeno che desta crescente preoccupazione e che impone un rafforzamento delle iniziative di prevenzione e tutela.

Nel corso dell’incontro, le Autorità di pubblica sicurezza hanno illustrato le attività già intraprese e quelle in fase di implementazione, finalizzate al contrasto di comportamenti aggressivi all’interno degli impianti sportivi e alla piena salvaguardia dell’incolumità degli ufficiali di gara. È stata riaffermata la massima disponibilità alla collaborazione con le strutture arbitrali per garantire un’azione coordinata ed efficace.

I rappresentanti dell’Associazione Italiana Arbitri hanno evidenziato le criticità riscontrate sul territorio e le esigenze operative degli Ufficiali di gara, ribadendo la necessità di un impegno costante per assicurare un clima di rispetto e sicurezza nello svolgimento delle attività sportive.

Il Prefetto Colosimo ha sottolineato che ogni episodio di violenza nei confronti degli arbitri costituisce un fatto di estrema gravità, che sarà affrontato con la massima determinazione. Ha inoltre annunciato il proseguimento del monitoraggio del fenomeno e la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte alla diffusione dei valori della legalità, della lealtà sportiva e del rispetto.

Ricco di significato è stato il messaggio ricevuto dal Presidente Scaramuzzino da parte del giovane Arbitro aggredito qualche giorno dopo e che ha voluto condividere durante l’importante incontro:

​“Spero che l’aggressione subita possa contribuire a scongiurare altri episodi di violenza”

L’incontro si è concluso con l’impegno comune a consolidare la collaborazione tra Prefettura, Forze dell’Ordine e Associazione Italiana Arbitri, al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate e un ambiente sportivo sano, responsabile e rispettoso di tutti coloro che, in ogni ruolo, prendono parte ad ogni manifestazione sportiva.