Incontro Lega a Reggio Calabria, Mancuso stoppa la Minasi, “A Reggio non abbiamo alcun diritto a rivendicare il candidato a sindaco”

Ieri a Reggio Calabria l’incontro della Lega dal titolo “Lega Calabria, per programmare il futuro”, è intervenuto il commissario regionale e attuale presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che ha risposto ad un’osservazione fatta dalla senatrice reggina Tilde Minasi in merito alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, come riporta l’agenzia Dire, ha cosi risposto: “Prendiamo atto che le forze in campo a Reggio Calabria e in provincia non sono pari a Forza Italia, come a livello nazionale. Penso che a Reggio Calabria non abbiamo alcun diritto a esprimere noi il sindaco, poi possiamo ragionare. Siamo andati avanti con pesanti sconfitte per atti di presunzione – ha aggiunto Mancuso – certamente non discuterò su Reggio Calabria, la supremazia di Forza Italia è uno a tre.

Dobbiamo invece lavorare per crescere – ha evidenziato – se lo avessimo fatto prima, senza litigare, probabilmente non avremmo questa differenza e avremmo detto la nostra. Dobbiamo concentrarci invece – ha concluso – sui risultati elettorali futuri, perché poi diventa inutile riempire le sale e andare male alle urne”.

Sempre Mancuso al termine dell’incontro, al quale hanno partecipato oltre alla senatrice Tilde Minasi, anche il consigliere regionale, Giuseppe Gelardi, l’assessore regionale Caterina Capponi, il commissionario provinciale del Carroccio, Giuseppe Mattiani e il commissario cittadino di Reggio, Armando Neri, sui social, ha evidenziato quanto emerso al termine della riunione: “Dopo la mia nomina a commissario della Lega-Calabria e definita la prima parte della nuova organizzazione del partito (con l’indicazione di commissari cittadini e provinciali e i primi responsabili dei dipartimenti), adesso si dà avvio, in tutta la regione, a incontri specifici per illustrare, e ricalibrare laddove ce ne fosse bisogno, i progetti e i programmi del partito, finalizzati a promuovere sviluppo, occupazione e crescita sociale.

Oggi abbiamo iniziato da Reggio Calabria, assieme al gruppo dirigente territoriale (che ho ringraziato per la passione con cui affrontano quotidianamente i problemi), per ribadire l’attenzione del governo nazionale e del governo regionale, nei quali la Lega è protagonista e parte integrante, anzitutto verso il potenziamento delle infrastrutture, fondamentali per realizzare qualsivoglia strategia volta a rendere la Calabria più competitiva e attrattiva di investimenti pubblici e privati.

È un fatto incontrovertibile, al di là delle polemiche sterili della sinistra, che un impegno come quello dispiegato dal ministro Matteo Salvini, sia in termini progettuali che di ingenti risorse messe a disposizione della Calabria (dalla “106” alla Trasversale delle Serre, dall’Alta Velocità al Ponte dello Stretto) non s’era mai visto”.