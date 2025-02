Incontro del Rotary Regggio Calabria Est, “Un gesto, infinite possibilità”

Il 17 febbraio scorso, a Reggio Calabria, presso l’Accademia Gourmet, l’incontro sul tema: “Un gesto, infinite possibilità – The Rotary Foundation per costruire il futuro”, organizzato dal Rotary Club Reggio Calabria Est. Hanno aderito i Club di Reggio Calabria, Palmi, Reggio Calabria Nord e Reggio Calabria Sud Parallelo 38, in concerto con il Governatore del Distretto 2102 Maria Pia Porcino. Una serata ricca di spunti di riflessione, con la partecipazione di stimati relatori e di un pubblico attento e partecipe.

Il convegno ha avuto inizio con i saluti istituzionali e il discorso della Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Est, Caterina Festa, seguiti dall’intervento introduttivo di Giuseppe Squillace, delegato della Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Reggio Calabria Est.

Stimolanti le relazioni di esperti del Rotary Foundation, che hanno illustrato il valore della Fondazione e il suo impatto sul territorio. Tra i preziosi contributi:

Valerio Cimino, PDG – Regional Rotary Foundation Coordinator per Italia, Malta e San Marino, Regione 15 – Zona 14, che ha spiegato il concetto di “Vivere la Rotary Foundation”, sottolineando il valore delle iniziative promosse in Italia e in tutto il mondo.

Luciano Lucania, PDG e District Rotary Foundation Chair, che ha approfondito il tema “Rotary Foundation: il nostro impegno sul territorio”, illustrando progetti concreti e le loro ricadute positive sulla comunità.

Salvatore Perri, District Polio Plus Society Coordinator, che ha parlato de “L’importanza del dono”, evidenziando il ruolo cruciale delle donazioni per il sostegno alle attività del Rotary.

Il dibattito ha coinvolto entusiasticamente i presenti, stimolando riflessioni sull’impegno sociale e sulle opportunità offerte dalla Rotary Foundation per sostenere lo sviluppo locale e internazionale.

Rilevante e significativa la presenza del maestro orafo Gerardo Sacco, simbolo di eccellenza dell’arte orafa italiana, che ha sottolineando il legame tra creatività, cultura e impegno sociale, confermando una singolare sua sensibilità nel creare e donare al Rotary Club Reggio Calabria Est un gioiello inedito, ispirato ad una maschera ellenica conservata nel Museo di Reggio Calabria, al fine di raccogliere fondi per destinarli al Rotary Foundation.

La Presidente del Club ha consegnato inoltre la “Paul Harris Fellow” al socio onorario Vincenzo Bruni per l’importante collaborazione offerta al Club nei service compiuti sul territorio.

Le conclusioni a Maria Pia Porcino, Governatore del Distretto 2102, che ha ribadito il valore dell’iniziativa rilanciando il messaggio chiave della Rotary Foundation: “trasformare donazioni in progetti concreti per il bene comune”.

La serata è stata conclusa con un momento conviviale durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e stringere nuove collaborazioni all’insegna della missione rotariana. Una pregevole circostanza per condividere le azioni e il ruolo che il Rotary riveste in società come motore di pensiero positivo indicando che anche in un semplice gesto si possano aprire infinite possibilità per il nostro futuro.