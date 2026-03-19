Incidente sul lavoro in Calabria, un operaio 46enne precipita da un ponteggio, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita

Ieri era un pomeriggio di normale lavoro, come gli altri, ma si è trasformato in momenti di profonda apprensione a Verbicaro, quando un operaio di 46 anni è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro. L’uomo, impegnato in alcuni interventi su un ponteggio, è precipitato al suolo per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità competenti.

​L’allarme è scattato immediatamente tra i colleghi e i presenti, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Data la dinamica della caduta e la zona impervia, la centrale operativa del 118 ha disposto l’invio immediato dell’elisoccorso.

​I medici, giunti sul posto in pochi minuti, hanno prestato le prime cure stabilizzando il paziente. L’uomo è stato poi verricellato a bordo del velivolo e trasportato presso il nosocomio di riferimento per tutti gli accertamenti radiologici e clinici necessari.

​Nonostante il forte trauma riportato nella caduta da diversi metri d’altezza, le notizie che giungono dal presidio ospedaliero lasciano spazio a un moderato ottimismo: il 46enne è cosciente e, sebbene presenti diverse lesioni, non è in pericolo di vita.

​Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito. Resta da chiarire se il ponteggio fosse a norma e se tutte le misure di sicurezza previste dal Testo Unico sul lavoro fossero state correttamente adottate.