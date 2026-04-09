Incidente stradale sulla SS280 in direzione Lamezia, due feriti



La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è attualmente impegnata sulla SS280, in direzione Lamezia Terme, nel tratto successivo allo svincolo di Martelletto-Sarrottino, a seguito di un incidente stradale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Ford Focus SW e una Jeep Avenger. I rispettivi conducenti hanno riportato ferite lievi e contusioni e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del SUEM 118.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati, nonché alla loro rimozione con l’ausilio di autogru.

Sul posto è presente la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Si registrano disagi alla circolazione: nel tratto interessato dal sinistro il transito è attualmente consentito su un’unica corsia.