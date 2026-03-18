Incidente stradale in Calabria, il bilancio è di quattro feriti, di cui uno è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo

Nel pomeriggio odierno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme – è intervenuta in via dei Bizantini, nel comune di Lamezia Terme, a seguito di un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte, una Peugeot e una Fiat Freemont. Il bilancio è di quattro persone ferite. Una di esse, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco mediante apposite tecniche di soccorso.



I feriti sono stati affidati al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e successivamente trasferiti presso struttura ospedaliera.

Sul posto presenti anche Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.