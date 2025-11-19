Incidente stradale al Quadrivio da Taurianova a Cittanova, ci sono dei feriti. VIDEO di Graziano Tomarchio

Un incidente si è verificato pochi istanti fa nel quadrivio che da Taurianova va a Cittanova sulla strada per Rizziconi, ci sono dei feriti trasportati con il 118 all’Ospedale di Polistena e dalle prime informazioni non versano in gravi condizioni. Lo scontro è stato tra un furgone e un’autovettura. Strada momentaneamente chiusa. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato di Cittanova, Polistena e Taurianova

Servizio di Graziano Tomarchio