Incidente stradale a Lamezia, il conducente perde il controllo della propria auto, estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nella mattinata odierna in via G. Murat, nel comune di Lamezia Terme, per un incidente stradale.

Il sinistro ha visto il coinvolgimento di una sola autovettura, un’Alfa Romeo Giulietta che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo. Il conducente, unico occupante del veicolo, è stato estratto dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco congiuntamente al personale sanitario del SUEM 118, al quale è stato affidato per le cure del caso e il successivo trasferimento presso idonea struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato altresì finalizzato alla messa in sicurezza del luogo dell’evento e del mezzo incidentato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il servizio di soccorso stradale per il recupero del veicolo.