Incidente con il trattore in Calabria, un uomo è rimasto ferito ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso

Paura dopo il ribaltamento di un trattore a Corigliano Rossano: l’incidente ha causato il ferimento della persona a bordo del mezzo. L’episodio è accaduto in località Piragineti durante la mattinata di domenica 14 dicembre 2025.

L’area urbana di Corigliano-Rossano è stata svegliata dalla notizia di un uomo rimasto schiacciato da un trattore a causa del ribaltamento del mezzo. Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi che hanno provveduto ad aiutare la persona ferita. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, necessario l’invio dell’elisoccorso visto quanto accaduto. I vigili del fuoco giunti sul posto si sono recati nella frazione di Piragineti per soccorrere un uomo che si trovava sul trattore, poi il mezzo si sarebbe ribaltato. L’uomo avrebbe riportato ferite ad una gamba: sul posto anche un’ambulanza, la polizia e l’elisoccorso allertato dopo quanto accaduto.