Inchiesta “Grecale” all’Università Magna Graecia sull’illecita gestione di laboratori con cavie vive. Chiesto per 27 il rinvio a giudizio. I NOMI

Sono 27 le persone per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta denominata “Grecale” che ipotizza l’esistenza di un’associazione a delinquere all’interno dell’università Magna Graecia. Il gip di Catanzaro Gilda Danila Romano ha stabilito per il 28 novembre l’udienza preliminare nei confronti degli indagati che avrebbero commesso una serie di illeciti nella gestione di due laboratori con cavie vive, detti stabulari, all’interno dell’ateneo. Tra gli indagati l’ex rettore Giovambattista De Sarro, i docenti, i veterinari dell’Asp di Catanzaro e il presidente dell’Opba Domenico Britti. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, maltrattamento di animali, uccisione di animali, corruzione, falso e false informazioni al pm.

I NOMI

Pierino Anastasio

Domenico Britti

Giuseppe Caparello

Maria Caparello

Cristina Rita Carresi

Fabio Castagna

Velia Cassano

Rita Citraro

Luciano Conforto

Nicola Costa

Carmen De Caro

Giovambattista De Sarro

Luca Gallelli

Ciro Indolfi

Elzbieta Janda

Antonio Leo

Giovanni Loprete

Vincenzo Mollace

Vincenzo Musolino

Ernesto Palma

Anselmo Poerio

Emilio Russo

Federica Scarano

Pierfrancesco Tassone

Daniele Torella

Giuseppe Viscomi

Domenico Voci

Fonte Corriere della Calabria