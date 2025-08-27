Incendio terreni sindaco Conia, la solidarietà del sindaco di Cittanova

«L’incendio di matrice dolosa che ha danneggiato i terreni della famiglia del Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia è un episodio grave che merita non solo ferma condanna, ma una reazione civica e istituzionale concreta». È quanto affermato dal Sindaco di Cittanova Avv. Domenico Antico.

«A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intero Consiglio – ha proseguito il Primo Cittadino – esprimo la più sincera vicinanza a Michele Conia e ai suoi famigliari. L’auspicio è che in tempi brevi venga fatta luce sull’accaduto, così da consegnare alla giustizia gli esecutori di un gesto vergognoso che non fermerà in nessun modo l’azione libera e virtuosa delle Istituzioni sane sul territorio».