Incendio in una struttura disabitata in Calabria, non si registrano danni a persone

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale con supporto di Autobotte per rifornimento idrico è impegnata Piazza Luigi Comi nel comune di Caraffa di Catanzaro per incendio abitazione.

Il rogo ha interessato una struttura disabitata adiacente ad un deposito di prodotti per la casa e casalinghi.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere ed estinguere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle strutture vicine. Non si registrano danni a persone. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo.