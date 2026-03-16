Incendio in un locale del Santuario Madonna delle Grazie a Torre di Ruggiero

Nella serata del 15 marzo, intorno alle ore 21:00, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenute nel comune di Torre di Ruggiero per un incendio che ha interessato un locale annesso al Santuario Madonna delle Grazie.

Le fiamme hanno coinvolto un vano di circa 20 metri quadrati adibito prevalentemente a ripostiglio. Il materiale custodito all’interno del locale è andato completamente distrutto, mentre lievi danni causati dal fumo sono stati registrati anche all’interno della chiesa.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere rapidamente il rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’interno del Santuario. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata si sono concluse alle ore 22:58.

Sul posto hanno operato 10 unità dei Vigili del Fuoco con il supporto di un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte pompa (ABP).