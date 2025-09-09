INCENDIO CENTRO REGGIO JUNIOR, CANNIZZARO: “ATTI COME QUESTO CI FANNO SCHIFO. NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA!”

“Ci fa schifo qualsiasi atto intimidatorio e di danneggiamento… ma quando riguarda sport e attività giovanili ci fa ancora più schifo. Rovinare una struttura che da decenni aggrega bambini, famiglie, giovani e anche meno giovani, che ha dato lustro ad un quartiere e ad una comunità intera, che fatto la storia del calcio a Reggio Calabria sfornando anche calciatori diventati poi professionisti, significa rovinare, anzi tentare di rovinare, qualcosa di bello che riguarda tutta la Città, tutti noi, sportivi e non. Sono davvero allibito dalla bassezza e dall’aridità di questi gesti. Ai gestori del centro sportivo e delle annesse attività, alle famiglie che ogni giorno combattono per mantenerlo in vita, così come al personale che lì vi opera, va tutta la nostra vicinanza, offrendo la nostra disponibilità per qualsiasi esigenza.”

A dirlo è il deputato reggino Francesco Cannizzaro in merito all’incendio appiccato da ignoti presso il Centro Reggio Junior di Sant’Antonio, realtà nota a tutti per la serietà nella gestione sportiva e sociale.

“Mi sembra assurdo che ancora oggi si possano commettere atti così spregevoli. Eppure, dobbiamo guardare in faccia la realtà e continuare a combatterli senza mai chinare la testa ed abbassare la guardia, tanto noi istituzioni quanto la società civile. Reggio non è questa – afferma e conclude l’onorevole Cannizzaro – Reggio è quella che crea punti di riferimento educativi, come lo è sempre stato il Centro Reggio Junior per oltre trent’anni e come continuerà ad essere, domani ancor più di ieri e di oggi.”