Incendio campo sportivo Ardore, Falcomatà: “Fatto grave, le istituzioni reagiscano contro chi tenta di generare buio”

“Quello dell’incendio del manto erboso del campo sportivo di Ardore è un episodio grave che non può lasciare indifferenti,” – sono le parole del Sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, sottolineando che chi si macchia di questi gesti “tenta di alimentare paura, intimare disorientamento con azioni dimostrative che si muovono in un confine sottilissimo tra atto vandalico e gesto intimidatorio”.

In qualsiasi delle ipotesi occorre una risposta all’unisono delle istituzioni, contro chi, animato da arretratezza culturale, mira a diffondere buio e sconcerto in una comunità viva, impegnata e socialmente partecipe come quella di Ardore.

Il Sindaco non nasconde infatti il disappunto per i disagi che potrebbero scaturire da questo gesto: “Un danno che colpisce l’amministrazione, a cui va la solidarietà e il sostegno della Città Metropolitana, ma soprattutto i bambini e i ragazzi di Ardore, che fruivano di una struttura nuova e rinnovata dove praticare sport e svolgere l’attività agonistica. Siamo pronti ad andare incontro alle criticità che riguardano il diritto allo sport dei ragazzi per rispondere con fermezza e tempestività a questi cenni minatori e subdoli che generano rabbia e amarezza”.