Incendio al caseificio “Delizie della Natura”, il sindaco Falcomatà: “Gesto vigliacco e inaccettabile”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà esprime «profonda solidarietà e massima vicinanza» ai fratelli Praticò, titolari di “Delizie della Natura”, il caseificio duramente colpito, nei giorni scorsi, da «un grave e intollerabile atto intimidatorio».

«Un gesto vigliacco e inaccettabile», lo ha definito Falcomatà nel condannare «l’azione vile di chi, sfruttando i favori del buio, colpisce un’attività commerciale storica, l’impegno ed il sacrificio dei suoi dipendenti, l’orgoglio di un’intera comunità che non ne può più della criminalità».

«Confido nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell’ordine – ha aggiunto il sindaco – affinché facciano piena luce sull’accaduto individuando, al più presto, i responsabili di questa squallida minaccia».

«Nel frattempo – ha concluso il sindaco – l’Amministrazione comunale è al fianco dei fratelli Praticò per garantire ogni supporto possibile. Al tempo stesso, auspichiamo una forte risposta da parte della società civile perché si stringa attorno alle vittime per affermare i valori di solidarietà propri di una comunità che ripudia ogni atto di violenza e prevaricazione».