Inaugurazione avvio Ufficio di Prossimità nel Comune di Oppido Mamertina

Dopo un lungo iter burocratico e un importante percorso formativo, che ha visto protagonisti diversi attori istituzionali quali la Regione Calabria, Fincalabra, Unical, Tribunale di Palmi e Comune di Oppido Mamertina, partirà finalmente il prossimo mese di aprile l’ufficio di prossimità, sportello di assistenza e ricezione pratiche relative alla volontaria giurisdizione (tutela, curatela, amministrazione di sostegno, rinuncia all’eredità, deposito testamento), che eviterà ai cittadini non solo del nostro Comune ma di tutto il comprensorio di recarsi presso il Tribunale di Palmi per il disbrigo di tali pratiche.

Infatti, il personale dell’ufficio comunale preposto, che è stato debitamente formato e dotato di apposita strumentazione hardware e del software ministeriale collegato col Tribunale per l’inserimento delle istanze, sarà a disposizione per la trasmissione delle pratiche direttamente in loco.

Il servizio si rivolge ai singoli cittadini, ma anche a chi li assiste per la volontaria giurisdizione, come ad esempio FF.OO., Patronati, Associazioni, Consulenti e Avvocati che potranno ora rivolgersi direttamente allo sportello comunale.

L’incontro di presentazione, finalizzato a esporre il progetto nei dettagli, si terrà venerdì 21 marzo alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Oppido Mamertina.

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE