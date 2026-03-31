Inaugurate le nuove sale operatorie all’ospedale di Polistena. Assente la politica. VIDEO

Inaugurate le nuove sale operatorie all’ospedale di Polistena

Sono state inaugurate le due nuove sale operatorie dell’ospedale di Polistena, alla presenza della direttrice generale dell’ASP, Lucia Di Furia, del prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, e del questore di Reggio Calabria.

Le nuove sale operatorie vanno a rafforzare le strutture del presidio ospedaliero “Santa Maria degli Ungheresi”, insieme a quelle già esistenti e recentemente ristrutturate grazie al lavoro dell’architetto Ferraro, con un investimento complessivo di circa 300 mila euro.

Tra gli interventi realizzati anche una nuova sala parto, moderna e innovativa, oltre all’inaugurazione di quattro postazioni per la chemioterapia in regime di day hospital. Si tratta di servizi fondamentali, soprattutto in un momento particolarmente delicato per il territorio, segnato da un aumento dei casi oncologici.