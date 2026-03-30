Inaugurata a Scilla la nuova caserma dei Carabinieri intitolata ai martiri della violenza mafiosa, gli Appuntati Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, medaglia d’oro al valor militare “alla memoria”

Nel corso della mattinata odierna, alla presenza del Presidente della Regione Calabria, Onorevole Roberto Occhiuto, e del Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Divisione Riccardo Sciuto, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova sede della Stazione Carabinieri di Scilla.

L’evento, che giunge al termine di un percorso che ha consentito di offrire alla comunità un simbolo tangibile della legalità e un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio, è stato scandito da momenti solenni alla presenza di uno schieramento in armi composto dalla Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, da un picchetto d’onore, da rappresentanze dei Comandanti delle Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” nonché dai labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

La caserma dell’Arma è intitolata agli Appuntanti Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, insigniti della Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria, per i fatti occorsi il 18 gennaio 1994 nei pressi dello svincolo autostradale di Scilla, quando nel corso di un servizio esterno furono attinti da numerosi colpi d’arma da fuoco da parte di malviventi.

Il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Divisione Riccardo Sciuto, nel prendere la parola ha sottolineato il valore strategico della nuova sede della Stazione Carabinieri, evidenziandone la modernità, l’efficienza e la collocazione centrale, elementi pensati per rafforzare ulteriormente la capacità operativa del reparto e garantire una presenza dello Stato sempre più visibile e prossima ai cittadini.

Il Generale ha rimarcato come la struttura, dotata di ambienti più funzionali e adeguati alle esigenze di servizio, rappresenti non solo un significativo miglioramento logistico, ma anche un simbolo concreto dell’impegno dell’Arma quale presidio di legalità e tutela della sicurezza pubblica che contribuisce a consolidare il rapporto di fiducia con la comunità.

Rivolgendosi poi ai militari in servizio, il Generale Sciuto ha richiamato i valori fondanti dell’Istituzione, esortandoli a essere ogni giorno interpreti autentici del ruolo dell’Arma, punto di riferimento per i cittadini.

Nel concludere il proprio intervento, il Generale ha voluto rivolgere un pensiero particolarmente sentito alle signore Antonia Anile e Patrizia Scano, vedove dei militari caduti, e ai figli Ivana e Valerio Fava, nonché Guglielmo e Andrea Garofalo, testimoniando loro la vicinanza e la riconoscenza dell’Arma per il sacrificio e i valori che continuano a rappresentare.

In conclusione, il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha evidenziato come l’inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri di Scilla costituisca un segnale tangibile del rafforzamento della presenza dello Stato in un territorio straordinario, ma al contempo complesso.

L’intitolazione agli Appuntati Fava e Garofalo rappresenta un doveroso tributo al loro sacrificio e richiama tutte le istituzioni a un impegno ancora più incisivo nella costruzione di una Calabria libera dalla criminalità.

Il Presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco di Scilla, per il costante impegno profuso sul territorio, e al Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale Riccardo Sciuto, per l’opera quotidiana svolta dall’Arma a tutela della sicurezza e della legalità.

Nel suo intervento ha infine ribadito, quale Presidente della Regione, il pieno sostegno a questi presìdi, ritenuti fondamentali per garantire sicurezza, legalità e fiducia nelle comunità locali, sottolineando come la nuova struttura, moderna ed efficiente, rappresenti il simbolo di una Calabria che non dimentica i propri eroi e che, al fianco delle forze dell’ordine, lavora ogni giorno per assicurare sviluppo, libertà e giustizia a tutti i cittadini.

La cerimonia ha raggiunto il suo momento più toccante con la scopertura della targa di intitolazione della nuova caserma agli Appuntanti Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, militari a cui è stata conferita la Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria.

Con l’inaugurazione odierna, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno quotidiano sul territorio, al fianco dei cittadini e a tutela del bene comune e delle comunità.