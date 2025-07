In Germania Marc Marquez predica calma, Bagnaia cerca l’assetto

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – La MotoGp prosegue la sua permanenza in Europa e vola in Germania per l’undicesimo appuntamento stagionale. Si correrà sul tortuoso circuito del Sachsenring. Pista atipica, dal chilometraggio ridotto (3.671 Km), che gira quasi nella sua totalità a sinistra.

Delle 13 curve previste, solamente tre sono a destra. Le caratteristiche del tracciato si addicono alla perfezione allo stile di guida di Marc Marquez. Il leader del Mondiale, reduce da tre triplette Sprint-gara lunga consecutive, ha vinto 11 volte in carriera in Germania. Nella passata stagione, in sella alla Ducati Gresini, chiuse al secondo posto dietro a Francesco Bagnaia.

“Le aspettative qui sono alte. Cercherò di lottare per la vittoria, ma il meteo sarà un’incognita. L’importante sarà fare punto importanti per il campionato. Dovrò mantenere la calma e la pazienza”, le parole, in conferenza stampa, del 32enne di Cervera, che è già entrato in gestione mondiale e che cercherà di evitare il più possibile errori e cadute.

Il principale candidato a tentare di rovinare i piani dell’otto volte campione del mondo è Francesco Bagnaia. Il pilota italiano sta vivendo un’annata complicata, ma nelle ultime gare sono arrivati due terzi (Catalunya, Assen) e un quarto posto (Mugello). Risultati non in linea con le aspettative del torinese, che ha però ritrovato una discreta continuità alla guida di una Ducati piuttosto scorbutica nelle sue mani.

“Proveremo ad avvicinarci ancora a Marquez. Negli ultimi tre Gran Premi sono tornato ad essere più vicino e a lottare per le prime posizioni. Quest’anno la situazione è questa. Non riesco ancora ad essere comodo sulla moto, che si guida in un modo diverso, ma sto facendo di tutto per adattarmi”, afferma Bagnaia a Sky Sport.

A sorpresa Alex Marquez ci sarà. Molto probabilmente non al 100%, ma l’alfiere della Ducati Gresini ha ricevuto il via libera dei medici, dopo la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra rimediata ad Assen in un contatto con Acosta. Assente, invece, per un’appendicite Enea Bastianini. Lo ha reso noto il team Ktm Tech3 con una nota pubblicata sui social: “I medici hanno diagnosticato a Enea un’appendicite. Rimarrà in ospedale durante la notte, poichè è attualmente sottoposto a cure per evitare un intervento chirurgico”.



Domani, infine, inizia l’attività in pista con le prime prove libere alle 10.40; mentre alle 14.55 è previsto il via alle pre-qualifiche. Sabato giornata dedicata alle qualifiche (10.45) e alla Sprint Race (14.55). Domenica la gara lunga, che scatterà alle 14.

