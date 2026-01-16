In esclusiva la proposta di legge ideata a Polistena dal parlamentare Cannizzaro per salvare gli ospedali calabresi. ALL’INTERNO TUTTI I DETTAGLI

Oggi a Reggio Calabria in consiglio regionale si vota la legge regionale che consente ai direttore dell’asp di poter intervenire economicamente per i medici in pensione che prestano servizio presso gli ospedali pubblici. L’iniziativa nasce dal sit-in organizzato dal comitato per la tutela della salute di Polistena. Davanti l’ospedale di Polistena nella tre giorni notte e giorno sono arrivati tantissimi cittadini, associazioni, sindaci, consiglieri regionali, la svolta dopo la visita ai gazebo del deputato e leader di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Il parlamentare accompagnato da tutto il vertice del suo partito ad iniziare del deputato Aruzzolo fino al presidente del consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Tantissimi i messaggi di sostegno al comitato da esponenti politici di destra, centro e sinistra. Dopo l’approvazione di oggi della legge regionale inizia la nuova fase del comitato per la tutela della salute dopo l’adesione di una enormità di aderenti con la nascita della sede a Polistena fino alla creazione di 100 comitati e sedi in tutta la Calabria. Difendere il diritto alla salute un dovere per ogni cittadino al di là della propria appartenenza politica.

LA PROPOSTA DI LEGGE