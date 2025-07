In Consiglio metropolitano ok definitivo al bilancio consuntivo

“La Regione Calabria ha comunicato la cessazione delle prestazioni della farmacia dei servizi in regime convenzionato agli esenti a partire dal 1° luglio 2025, per esaurimento fondi.” Una comunicazione ufficiale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria ha annunciato la sospensione immediata di servizi sanitari essenziali, come ECG, holter pressorio e spirometria, erogati in […]