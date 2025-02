In arrivo temporali e nubifragi in Calabria, diramate le allerte “Arancione (anche nel Reggino)” e “Gialla”

La nuova fase di maltempo è alle porte. Un vortice ciclonico infatti si andrà a collocare sul Mediterraneo occidentale causando un richiamo di aria umida verso la nostra Regione. Ciò apporterà dunque piogge di moderata/forte intensità nella giornata di domani in particolare lungo le aree Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese e relative aree interne, anche se comunque non saranno abbondanti come la scorsa ondata di maltempo; già dal pomeriggio/sera infatti si avrà un generale miglioramento delle condizioni meteo nonostante non mancheranno locali piovaschi sempre lungo le aree Ioniche della Regione.