Nel corso dei suoi incontri istituzionali e politici in Calabria, il Viceministro On. Edmondo Cirielli, con delega al continente africano, si è recato presso il consolato onorario del Regno del Marocco in Calabria sito in Gioia Tauro presso il prestigioso Palazzo Sant’ Ippolito.

Ad attenderlo, il Console Avv.Domenico Naccari, l’Avv. Giuseppe Saletta ed il Commendatore Nicolino La Gamba membri del Consolato. Era altresì presente in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro il Vicesindaco Antonino Parrello e la giunta comunale oltre ad una nutrita rappresentanza di Consiglieri Comunali.

L’incontro ha fatto seguito a quello avvenuto con il Console Naccari lo scorso anno presso la sede del Ministero degli affari esteri, ed al convegno sul Mediterraneo tenutosi in Campidoglio a cui ha partecipato anche l’ On. Cirielli.

Il Viceministro ,nel corso dell’ incontro, si è congratulato per la prestigiosa sede del Consolato , per l’ attività svolta nel primo anno di attività dello stesso e per la particolare attenzione che il Regno del Marocco ha destinato alla Regione Calabria ed al porto di Gioia Tauro. Ha ricordato il particolare interesse ed impegno del Governo Italiano sul continente africano con il c.d. “Piano Mattei” ed ha auspicato che le già ottime relazioni con il Regno del Marocco possano intensificarsi in Calabria grazie alla presenza del Consolato.

Nel corso del suo intervento il Vicesindaco Parrello ha ribadito l’importanza che il Comune di Gioia Tauro attribuisce alla integrazione dei cittadini stranieri ed ai rapporti commerciali con l’ estero, essendo sede del più grande porto per traffico container in Italia e l’ Ottavo in Europa. Ed è proprio sulla base di questa rilevanza, che il Comune ha inteso assegnare i locali, oggi sede diplomatica.

Soddisfatto il Console Naccari il quale ha illustrato le molteplici attività svolte dal Consolato, non da ultimo il gemellaggio in corso tra il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Palmi e quello di Settat che consentirà notevoli sinergie e scambi professionali tra i legali calabresi e quelli marocchini oltre a quello, già in essere, tra il Comune di Vibo Valentia in Calabria e quello di Dakhla in Marocco.

L’incontro si è concluso con la consegna di una targa al Viceministro da parte del Console Naccari in ricordo della visita.