Il Viaggio nel Terzo Settore del Partito Democratico arriva in Calabria per la sua ventesima e ultima tappa. Un percorso che, nel corso di quest’anno, ha attraversato le regioni italiane per ascoltare da vicino le esperienze, le difficoltà e le speranze delle realtà sociali, associative e cooperative che ogni giorno tengono insieme le comunità del Paese.

Animatrice di questo cammino è Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo, che in Calabria incontrerà, insieme al segretario sen. Nicola Irto, volontari e operatori visitando luoghi simbolo dell’impegno civico e sociale, da Cosenza a Lamezia Terme, da Catanzaro a Rosarno, passando per Polistena, Martone e Gioiosa Ionica.

La tappa calabrese sarà un momento importante, non solo l’ultima di un viaggio lungo un anno, ma anche un’occasione per restituire valore alle tante energie positive che animano il nostro territorio, seppur spesso lontano dai riflettori, ma con un fondamentale ruolo per la qualità della vita delle persone.

Sono previsti due appuntamenti pubblici, aperti alla cittadinanza, alla stampa e a tutte le realtà del Terzo Settore che vorranno partecipare.

Mercoledì 10 dicembre – CATANZARO – Ore 16:00 – Incontro con le realtà del Terzo Settore attive sul territorio presso l’ Aula Rossa del Municipio di Catanzaro, a Palazzo De Nobili

Un momento di confronto aperto per raccontare cosa significa fare comunità in Calabria, quali strumenti servono a chi lavora sul campo e quali politiche possono sostenere chi ogni giorno crea inclusione, solidarietà e opportunità.

Giovedì 11 dicembre – POLISTENA (RC) – Ore 11:00 – Conferenza stampa con “Valle del Marro” presso il Centro Polifunzionale Don Pino Puglisi, a Polistena

Un incontro dedicato alle esperienze di antimafia sociale e agricoltura etica, per valorizzare il lavoro delle cooperative che, anche qui, costruiscono legalità concreta e sviluppo pulito.

Con questa ultima tappa, il Viaggio nel Terzo Settore si conclude in Calabria, ma continua l’impegno del Partito Democratico per un’Italia più giusta, più solidale e più attenta a chi trasforma ogni giorno il proprio territorio con dedizione e responsabilità.