Il vescovo di Mileto é stato dimesso dal policlinico di Catanzaro dopo un lieve malore

Il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, é stato dimesso dal policlinico dell’azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, dove era stato ricoverato martedì scorso per sottoporsi ad una serie di accertamenti dopo un lieve malore.

Lo rende noto, “con gioia e ringraziando il Signore”, l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.

“Il Vescovo – é detto in un comunicato – è rientrato nella sua dimora di Mileto, dove rimarrà a riposo seguendo le prescrizioni dei medici.

Egli è molto grato a tutto il personale sanitario dell’ospedale civile ‘Jazzolino’ di Vibo Valentia e dell’Azienda ospedaliero universitaria ‘Dulbecco’ per le cure e le attenzioni ricevute e, al contempo, esprime la sua riconoscenza a tutti coloro che in questi giorni gli hanno manifestato affetto e vicinanza”. (Ansa)