Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare di minoranza “Rialzati San Giorgio”

Il TRIBUNALE DI PALMI SI È PRONUNCIATO: VALERIOTI DECADUTO.

La Fascia Tricolore al Vice Carere non passerà perché il “Sindaco decaduto” ha ricorso in Appello avverso la decisione del Tribunale competente per terr. Ma andiamo per ordine e giusto per essere chiari (che qualcuno vorrebbe annacquare) : la decisione del Tribunale di Palmi non era sull’ incandidabilitá perché quella ormai è divenuta definitiva con SENTENZA DI CASSAZIONE (Valerioti non potrà candidarsi per i prossimi due turni elettorali) ma la sentenza n. 68/2025 proferisce che il Consiglio Comunale del 28 Settembre scorso DOVEVA PRENDERE ATTO DELL’INCANDIDABILITÁ DEL SINDACO come sosteneva il Gruppo Consiliare di Minoranza.

Come sappiamo così non è stato e la Prefettura di Reggio Calabria ha dovuto rivolgersi al Tribunale competente per territorio per far valere il diritto alla difesa della legalità (azione popolare).

Sentenza del Tribunale di Palmi: dà torto ai Consiglieri di Maggioranza e alle assurde teorie spiattellate nelle sei pagine ( per annacquare e prender tempo) e lasciamo un COMUNE ormai allo SBANDO PIÙ TOTALE, divenuto la BARZELLETTA d’ITALIA…. e tutto perché?

Perché un “Sindaco” si rifiuta a SLOGGIARE la TENDA e continua un muro contro muro con lo STATO che ormai ha isolato San Giorgio.

Questa è la verità, piaccia o no! E i Consiglieri Comunali di Maggioranza? Un pochino di etica politica c’è ancora? Sanno che non finiranno comunque la legislatura? (la seconda consecutiva).

Ed Ora? Il Dottor Valerioti continuerà nella solita e solitaria battaglia pur di far passare altro tempo e rimanere sulla poltrona a scapito del futuro della Comunità Sangiorgese? Ha già ricorso in Appello. Ma stavolta ha messo in mezzo i SUOI CONSIGLIERI COMUNALI…

Comunque: contenti loro…

Saranno anche giorni di attesa per comprendere l’esito dell’interrogazione Parlamentare del Ministro Piantedosi sul caso in questione. Chissà….

Altro che BENE COMUNE, semmai “I BENI DEL COMUNE”…

Nota della Redazione di Approdo

In allegato tutta la documentazione tra la Prefettura di Reggio Calabria e il legale del sindaco di San Giorgio Morgeto Salvatore Valerioti. Avv. Giuseppe Pitaro. La legge è chiara, l’esecutività della decadenza di un primo cittadino con la legge 150/2011, art. 22 comma 8, l’efficacia della sentenza di primo grado è sospesa in pendenza di Appello e che l’atto inerente è stato regolarmente proposto mediante notifica del 12 febbraio 2025 ed iscrizione al ruolo in pari data presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria al n. R.G 90/2025.

I DOCUMENTI

