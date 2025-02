 Il Tar conferma la legittimità dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, “adesso la città deve guardare avanti, il futuro è nella coalizione progressista”

La sentenza del TAR del Lazio che conferma lo scioglimento del Comune di Rende per infiltrazioni mafiose chiude definitivamente una pagina oscura della nostra città. Il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati dall’ex sindaco e dagli ex amministratori, evidenziando come “il complesso di relazioni personali, la generale mala gestio della cosa pubblica” dimostrino in maniera chiara ed univoca la sussistenza dei requisiti di legge per lo scioglimento dell’ente locale. La decisione conferma la legittimità del decreto di scioglimento e sottolinea che i presupposti erano chiari e supportati da solide prove. La struttura del Ministero dell’Interno, guidato peraltro da un esponente del centrodestra, non si è limitata a recepire le conclusioni delle indagini penali, ma ha condotto un’approfondita verifica amministrativa per accertare l’ingerenza della criminalità organizzata nel comune di Rende.

Adesso è il momento di guardare al futuro con responsabilità e coraggio, lasciandoci alle spalle i protagonisti di questa triste vicenda. La passata amministrazione ha lasciato una ferita dolorosa per una città che da sempre si è distinta per la sua vivacità culturale, produttiva e politica. Non possiamo permettere un ritorno al passato: né l’ex sindaco Manna né il centrodestra possono rappresentare la rinascita della nostra comunità. Il vero cambiamento passa attraverso un’alternativa credibile, solida e trasparente. Il Movimento 5 Stelle di Rende è pronto a dare il proprio contributo per costruire una città diversa, fondata su legalità, partecipazione e sviluppo sostenibile. Il percorso che abbiamo voluto avviare con il “Tavolo delle Idee” ha già portato a una chiara presa di distanza dalle politiche fallimentari degli ultimi anni.

Non si tratta solo di costruire una grande intesa nel campo progressista e riformista, ma di affermare una visione politica che allontani da Rende l’ombra del commissariamento e della gestione privatistica dei beni comuni. Per questo, rivolgiamo un appello alle forze del centrosinistra: è il momento di superare divisioni e personalismi, tagliando ogni legame con esponenti del centrodestra. L’unità e una visione politica comune sono essenziali per restituire ai cittadini un’amministrazione all’altezza delle loro aspettative. Le lacerazioni e i tatticismi politici non fanno altro che favorire il ritorno di chi ha già fallito. Rende ha bisogno di un progetto chiaro e concreto, di una politica che metta al centro il bene comune e non gli interessi di pochi. Ci sono tutte le condizioni per riuscirci. Noi ci siamo.



Fabio Gambino

Rappresentante GT M5S Rende