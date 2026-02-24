Il Sottosegretario Sbarra a Reggio Calabria per la tappa del “Treno del Ricordo”

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, è intervenuto questa mattina a Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, in occasione della tappa del “Treno del Ricordo”.

L’iniziativa è stata istituita per onorare e ricordare l’esodo degli italiani istriani, fiumani e dalmati, che, unitamente alla tragedia delle foibe, rappresenta una delle pagine più dolorose della storia nazionale.

“In Calabria – ha affermato il Sottosegretario Sbarra – la presenza degli esuli fu numericamente più contenuta rispetto ad altre regioni, ma significativa. Anche qui si manifestò una solidarietà autentica e concreta. La Calabria ha dimostrato di essere terra di accoglienza, confermando che l’unità nazionale si rafforza nei momenti di difficoltà. Ricordare non significa riaprire ferite, ma sanarle attraverso la verità storica e il riconoscimento”.

Nel corso dell’intervento, il Sottosegretario ha ringraziato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per l’impegno e la sensibilità dimostrati, nonché Ferrovie dello Stato Italiane e Fondazione FS per aver messo a disposizione il convoglio storico che accompagna in tutta l’Italia il percorso della memoria.

“Compito delle istituzioni è promuovere una memoria condivisa, fondata su verità e rispetto. Questo viaggio nel passato parla soprattutto ai giovani: la storia, quando è conosciuta e riconosciuta, diventa fondamento di coesione e di futuro”, ha concluso Sbarra.