Il “Soroptimist International Club” di Palmi realizza ancora una “Stanza tutta per sé”

Il SOROPTIMIST I Club di Palmi realizza ancora una STANZA TUTTA PER SÉ

Un altro successo del SOROPTIMIST International club di Palmi sempre al servizio della comunità. Il 16 maggio, in coincidenza con l’inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri di San Ferdinando, è stata inaugurata, anche , una STANZA TUTTA PER SÉ dedicata alle donne che hanno subìto violenza e ad altre vittime vulnerabili. La realizzazione di questa stanza, a cui ha contribuito anche la ditta “Abitare nel tempo” di Palmi, rientra in un progetto nazionale del Soroptimist I. che ha avuto avvio nel 2015 e prevede l’allestimento, all’interno delle Caserme, di locali particolarmente accoglienti, confortevoli, bene illuminati ed arredati in funzione della finalità, adatti anche ai minori; ben lungi, quindi, dagli ambienti austeri e freddi che spesso caratterizzano gli uffici delle Forze dell’ordine. La Stanza tutta per sé di San Ferdinando, che giunge all’esito di una intensa collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, è la n° 296 tra quelle create a livello nazionale e succede alla gemella realizzata nei locali della Caserma Compagnia Carabinieri di Palmi, nonché all’ Aula di ascolto per minori presso la locale Procura.

L’apertura nella Caserma della Stanza tutta per sé , inaugurata alla Presenza del segretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Alfredo Mantovano, del Comandante Generale di C.A. Salvatore Luongo,della sottosegretaria al Ministero dell’ Interno On. Wanda Ferro, dell’ onorevole Tilde Minasi -componente commissione di inchiesta sui femminicidi e ogni forma di violenza di genere- e del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, nasce dalla consapevolezza dei rischi collegati alle infiltrazioni della criminalità in una realtà, crocevia di etnie diversificate, dalla rilevante presenza di sacche di povertà e degrado nella zona, di cui la tendopoli, in cui vivono i braccianti stagionali, solitamente immigrati, è una componente. Come sottolineato dall’ Onorevole Mantovano, dette condizioni hanno spinto il Governo a fare rientrare questo territorio negli interventi del Decreto ” Caivano Bis”. Il SOROPTIMIST I. club di Palmi è stato rappresentato alla inaugurazione dalla Presidente Maria Concetta Crocitti e da un nutrito numero di socie.