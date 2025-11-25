Il Soroptimist International club di Palmi aderisce alla campagna mondiale “Orange the World”

Anche quest’anno, come in passato, il Soroptimist International club

di Palmi presieduto da Cettina Crocitti, aderisce alla campagna mondiale “Orange the World”,

promossa dalle Nazioni Unite e da UN Women contro la violenza nei

confronti delle donne.

Dal 25 novembre (Giornata Internazionale per

l’Eliminazione della Violenza contro le Donne) al 10 dicembre

(Giornata Internazionale dei Diritti Umani) vivremo sedici giorni di

attivismo che ci vedranno unite nella realizzazione di azioni di sensibilizzazione, contraddistinte dall’utilizzo del colore arancione

in tutta la comunicazione.

La campagna Mondiale è collegata

all’iniziativa della nostra Federazione Europea “READ THE SIGNS OF

CYBERVIOLENCE”, che richiede una mobilitazione corale per promuovere

la cultura della prevenzione.

Attraverso strumenti di comunicazione,

come poster e banner, si intende favorire il riconoscimento precoce dei segnali di violenza, così da prevenire l’escalation verso forme di

violenza fisica.

È importante saper riconoscere tempestivamente anche quei segnali

come: gelosia, controllo, manipolazione, collera che rendono una

relazione “tossica” e dunque pericolosa per l’incolumità personale. Approfondiremo i suddetti argomenti in un dibattito con gli studenti del Liceo linguistico e delle Scienze

Umane “Einaudi/ Alvaro ” il 28 novembre, e con gli studenti del Liceo Pizi-Guerrisi il 2 dicembre. Altre iniziative attivate in territorio palmese sono: la distribuzione dei sacchetti “Orange The World” a cura della farmacia dottore Francesco Saffioti; la rituale illuminazione , in arancione, della caserma dei Carabinieri che ospita la “Stanza tutta per sé “a cui si aggiunge, anche, la caserma dei Carabinieri di Gioia Tauro.

Una simbologia forte che aiuta le vittime a rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine .