Il sindaco Michele Conìa celebra lo scrittore Domenico Napoli

Il sindaco e l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi esprimono compiacimento per il prestigioso premio assegnato al nostro concittadino Domenico Napoli. Nel suggestivo palcoscenico naturale dell’isola di Capri, nell’ambito del 1° Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa “Liriche e Storie da Capri” 2025, Domenico Napoli ha ricevuto l’ Encomio Speciale della Giuria con il racconto “La sarta dei giorni sospesi”. Con la sua narrativa Domenico Napoli riesce a scrutare a fondo l’animo umano e tradurre in parole capaci di arrivare alle altre persone suscitando nuove emozioni con la forza che solo la poesia e la letteratura possono avere. La sua penna è uno strumento potente che offre strumenti di comprensione del mondo e di sé stessi attraverso la riflessione su vite, esperienze e sentimenti. Nel corso di quest’anno per la sua passione, il suo inconfondibile modo di scrivere ed entrare in contatto con il pubblico ha ricevuto numerosi premi. A Domenico auguriamo per il futuro che con il suo talento diventi una figura di primo piano nel panorama culturale contemporaneo senza perdere i legami con la sua terra.