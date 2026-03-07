Il sindaco f.f. Battaglia saluta il consigliere comunale dimissionario de “La Strada”, Saverio Pazzano

Il primo cittadino: «Da parte nostra c’è il riconoscimento di un percorso politico e istituzionale nel quale ha lavorato per la città, contribuendo al dibattito e all’attività amministrativa con proposte e idee»

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, preso atto della volontà del consigliere comunale Saverio Pazzano di rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio comunale ha dichiarato: «Ringraziamo il consigliere per il lavoro svolto in questi anni tra gli scranni dell’aula comunale e nelle commissioni. Da parte nostra c’è il riconoscimento di un percorso politico e istituzionale nel quale ha lavorato per la città, contribuendo al dibattito e all’attività amministrativa con proposte e idee».

Nelle ultime settimane di consiliatura, al posto del consigliere dimissionario subentrerà il primo dei non eletti della lista La Strada, Valentino Scordino.

«Al consigliere Pazzano – ha concluso Battaglia – va il nostro ringraziamento per l’impegno dimostrato e l’augurio per il suo futuro percorso umano e politico».