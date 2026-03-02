Il Sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco Malara componente del Comitato della Conferenza dei Sindaci presso l’Asp di Reggio Calabria
Mar 02, 2026 - redazione
Il Presidente dell’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto, Michele Spadaro, esprime vive congratulazioni per la designazione all’unanimità del Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, dott. Francesco Malara, quale rappresentante dell’Area delle Stretto a componente del Comitato della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
«Si tratta di un incarico di grande responsabilità e prestigio – dichiara il Presidente Spadaro – che rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dal dott. Malara e per l’impegno costante dimostrato sui temi della sanità territoriale e della tutela del diritto alla salute».
La presenza di un rappresentante dell’Area dello Stretto all’interno del Comitato dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASP costituisce un elemento di fondamentale rilevanza per rafforzare il dialogo tra le istituzioni locali e il sistema sanitario provinciale, nell’ottica di migliorare la qualità dei servizi e garantire risposte sempre più efficaci ai bisogni delle comunità.
«Sono certo – conclude il Presidente Michele Spadaro – che il Sindaco Malara saprà svolgere questo incarico con equilibrio, competenza e spirito di collaborazione, contribuendo in maniera concreta al potenziamento della rete sanitaria territoriale e alla valorizzazione del ruolo dei Comuni all’interno dell’ASP».
L’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto rinnova il proprio impegno a lavorare in modo unitario per affrontare le sfide del territorio e costruire nuove opportunità di crescita e coesione.